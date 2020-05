Service - ein guter Weg zum Kunden

Wann ist den Österreichern der "G'schamste Diener" abhandengekommen? Im 18. und 19. Jahrhundert war er zugegen, findet sich in Briefen von Schiller und an Kant. Im Laufe des 20. Jahrhundert findet man ihn im Wiener Gastgewerbe, er gehört zum Image des perfekten Kaffeehaus-Obers. Heute gibt es den Ausdruck kaum mehr, vielleicht noch unter Fiakerfahrern.



"Ihr gehorsamster Diener" ist also nicht mehr. Stattdessen haben Firmen jahrelang ihr Servicepersonal reduziert, den Kunden dazu angehalten, sich seine Dinge selbst zu machen. Stichwort: Self Service, Online-Shopping, Net-Banking. Unternehmen haben Produkte auf den Markt gebracht, aber auf die menschliche Komponente vergessen. Dabei blieb auch die Beziehung zum Kunden auf der Strecke. Der ist nämlich, eigenständig und alleingelassen, auf Suche gegangen. Er bedient sich der zahllosen Möglichkeiten im World Wide Web, geht von einem Shop zum nächsten, informiert sich, wie er es braucht. Den Kunden hat man ziehen lassen, nun irrt er herum in Baumärkten, Internetforen und Bankfoyers.



Gutes Service ist kein alltägliches Geschäftsmodell mehr. Gutes Service ist als Kundenbindungsfaktor vergessen worden. Gutes Service ist gefragt - aber selten. Zeit also, den Fokus auf Dienstleistung zu legen. KURIER BUSINESS startet die erfolgreiche Service-Initiative - zum dritten Mal in Serie. Ab morgen servieren wir Ihnen glänzende Best-Practice-Fälle, neue Ideen und Trends im Kundendienst. Alles in allem viel Service für Sie - ab morgen in Ihrem KURIER.