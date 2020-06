Superkombi-Pleite mit Ansage und guten Gründen

Weil Raich fehlte, wäre es am WM-Dritten von 2013 gewesen, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Doch Romed Baumann enttäuschte schon in der Abfahrt: "Ich hatte mir viel mehr erhofft." 2,12 Sekunden Rückstand hatte er auf den Schnellsten, den Norweger Kjetil Jansrud, das reichte gerade einmal für Platz 21. "Es war bitter, als ich im Ziel abgeschwungen habe und gesehen habe, wie viel Zeit ich da verloren hatte", gestand der Tiroler, "ich muss mir meine Fahrt noch einmal genau anschauen, um zu erkennen, warum ich da so eine Klatsche bekommen hab’."

Im Slalom machte er zwar noch einige Plätze gut, doch von seinem Ziel – einer Medaille – war Baumann knapp zwei Sekunden entfernt. Sein schwacher Trost: "Es sind auch einige Spezialisten wie Ted Ligety oder Alexis Pinturault nicht in die Top Ten gekommen", und so reist er am Samstag mit leeren Händen nach Hause.

Otmar Striedinger konnte unter der Rubrik "Positiv" verbuchen, "mit Blick auf den Super-G am Sonntag wieder in den Renn-Rhythmus gekommen" zu sein, "außerdem passt mein Set-up, das ist auch gut." Letztere Erkenntnis ist vor allem deshalb wichtig, weil sich die Piste bei den warmen Temperaturen der letzten Tage massiv verändert hat: Wo bei der Abfahrt am vergangenen Sonntag noch blankes Eis war, ist keines mehr.