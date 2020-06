Ein heißes Duell auf allerhöchstem Niveau

Es war am 6. Februar 2011, und es war ein historischer Tag: Damals gewann der letzte Österreicher, der nicht Marcel Hirscher heißt, einen Riesenslalom im Weltcup. Philipp Schörghofer war damals in Hinterstoder erfolgreich – und der 30-Jährige aus Filzmoos ist am Mittwoch auch ein Mitglied des österreichischen Teams. Neben Benjamin Raich, dem Olympiasieger von 2006, neben Matthias Mayer, dem Olympiasieger in der Abfahrt – und neben Marcel Hirscher.

Der 24-jährige Salzburger ist einer von drei Herren, die Gold wohl unter sich ausmachen werden, Ted Ligety, der Weltmeister aus den USA, und Alexis Pinturault aus Frankreich sind die beiden anderen.

Ligety, 28, hat bereits im vergangenen Jahr auf dem Riesenslalom-Hang von Rosa Chutor trainiert und sprach seinerzeit von einem „extrem langen“ Kurs. Das hat sich deutlich geändert: „Sie haben die Piste für die Spiele verkürzt, es sind jetzt sicher 15 Tore weniger.“

Skifahrerisch interessant sei der obere, steile Abschnitt, der Rest eher gemäßigt, insgesamt erinnere ihn die Strecke an jene von Beaver Creek, was für den Herrn aus Park City nicht gerade ein Nachteil ist – am WM-Berg des kommenden Jahres hat er bereits vier Mal gewonnen, zuletzt drei Mal en suite; Marcel Hirscher war in Colorado einmal erfolgreich.

„Du musst hier superschnell auf den Beinen sein“, weiß Ligety, „das sollte zu mir und meinem Stil passen.“ Freilich hat der dreifache Weltmeister von Schladming (Super-G, Superkombi, Riesenslalom) inzwischen einen gewissen Erfolgsdruck: Im Super-G wurde er nur 14., in der Superkombi landete er auf Platz 12.