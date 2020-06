Heimreise mit sechs Medaillen

Nur in der Abfahrt gelang keine Medaille. Anna Fenninger sorgte aber im Super-G mit Gold für die Wiedergutmachung. "Wäre die Anna nicht ausgefallen, wäre auch in der Abfahrt ein Podiumsplatz möglich gewesen. Aber die Abfahrt hier in Rosa Chutor ist uns einfach nicht gelegen", bilanzierte Kriechbaum. Was bleibt? "Es ist schon sehr, sehr gut gelaufen. Es war ein Auf und Ab – aber meistens waren wir oben."

In der Tat: Nicole Hosp öffnete wie schon bei der WM 2013 in Schladming das Tor für österreichische Erfolge, Silber in der Superkombination gab es dieses Mal nach Bronze 2013. Die 30-Jährige hat nun in jeder Disziplin zumindest eine Medaille bei einem Großereignis geholt.

In dieser Tonart ging es weiter: Nach der medaillenlosen Abfahrt siegte Anna Fenninger im Super-G, Nicole Hosp wurde Dritte, und Fenninger legte im Riesenslalom Silber nach.

TierschützerinFür die 24-Jährige, deren Olympia-Debüt 2010 daneben gegangen war, eine Befreiung. Nun aber ist sie gereift – und mit ihrem Auftritt vor der internationalen Presse nach Super-G-Gold hat sie speziell in den USA für Aufsehen gesorgt: Ihre Ausführungen über den Schutz der Geparden, für den sie sich so einsetzt, haben die Salzburgerin die Zeitungen gebracht.

Über den Doppel-Erfolg im letzten Bewerb freute sich der Cheftrainer besonders: Im Zielraum wurden die silberne Marlies Schild und die bronzene Kathrin Zettel lange geherzt. "Ich habe mich sehr gefreut. Sie haben sich überwunden und ihre Stärken ausgespielt."

In der Geschichte der Winterspiele halten die rot-weiß-roten Ski-Damen nun bei 50 Medaillen: 13 in Gold, 20 in Silber und 17 in Bronze.