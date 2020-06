Bilanz mit olympischen Augenringen

Man lernt so einiges bei Olympischen Spielen. Sotschi 2014 hat gezeigt ...

... dass man sich nie aus Vorurteilen – und mögen sie noch so plausibel klingen – ein Urteil bilden sollte.

... dass Winterspiele in den Subtropen durchaus funktionieren können, was Hoffnung für die Fußball-WM 2022 in Katar macht.

... dass das Chaos bei Weitem nicht so groß war wie befürchtet und wie es in den ersten Tagen via Facebook und Twitter weltweit verbreitet wurde.

... dass viele Klischees über Russland und die Russen schlicht nicht stimmen.

... dass im Kaukasusgebiet die Gefahr, auf einem Zebrastreifen von einem Auto überfahren zu werden, weit größer ist als die Gefahr eines Terroranschlags.

... dass man auch bei Winterspielen Heuschnupfenanfälle bekommen kann.

... dass ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel auf seine alten Tage immer schrulliger wird.

... dass man auch mit kaltem Wasser duschen kann.

... dass man auch den sympathischsten Ausdauerathleten nicht blindlings vertrauen sollte.

... dass Gregor Schlierenzauer und Alexander Pointner keine großen Freunde mehr werden.

... dass man auch mit durchschnittlich vier Stunden Schlaf pro Nacht auskommen kann.

... dass man auch den kommenden Olympischen Winterspielen 2018 im exotischen Südkorea eine Chance geben sollte.