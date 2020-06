„Oft weiß man nicht, wo einen der Weg hinführt“

„Ich springe einfach ins kalte Wasser.“ Das war ihre Antwort, als ihr Vater sie fragte: „Traust du dir das wirklich zu?“ Andrea Leitgeb war 38 Jahre alt, als sie beschloss, von vorne anzufangen. Die gebürtige Tirolerin hatte bereits ihre Ausbildung als Allgemeinchirurgin absolviert und in den USA und in Luxemburg als Ärztin gearbeitet. Dann verpflichtete sie sich beim Bundesheer. „Ich las in der Ärztezeitung zufällig einen Artikel über Frauen beim Heer“, erzählt Andrea Leitgeb. „Da wurde eine Studienkollegin von mir erwähnt, die ich schon seit Jahren aus den Augen verloren hatte.“ Die Chirurgin rief diese einfach an. „Wir haben ewig am Telefon über unser Leben getratscht“, so Leitgeb. „Als mir meine Freundin erzählte, wie interessant die Arbeit der Militärärzte sei, habe ich die Entscheidung getroffen.“