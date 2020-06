„Mindestens einen Schritt mehr wagen, als sicher ist“

Mut lässt sich am besten an einem Handlungsablauf erklären. Alles beginnt mit der Motivation, also dem Anreiz oder einem empfundenen Bedürfnis zu einer Handlung. Dann überlegt man, wiegt Kosten und Nutzen ab und entscheidet sich eben für oder gegen diese Handlung. Eine mutige Entscheidung ist dann gegeben, wenn zwar unangenehme Konsequenzen die Folge sein könnten, man aber gleichzeitig ein großes Selbstvertrauen hat, die Handlung schon irgendwie zu meistern, sich aber nicht ganz sicher ist. Danach kommt die Handlung selbst, ist diese aber schwierig zu vollbringen, so bedarf es besonderer Anstrengung oder Leidenskraft, um sie durchzustehen. Das ist dann Tapferkeit.

Ist Mut eigentlich erlernbar?

Bis zu einem gewissen Grad, ja! Mut heißt ein bisschen mehr zu riskieren, als sicher bewältigt werden kann, also ein Risiko einzugehen. Das kann systematisch trainiert werden, üblicherweise durch eine Steigerung der Kompetenz, etwa durch lernen, und eine verbesserten Emotionskontrolle.

Warum fühlt es sich so gut an, wenn man mutig war?

Bei emotionalen Aufregungen wie der Angstbewältigung werden Endorphine freigesetzt, die dann ein Glücksgefühl verursachen. Dazu kommt noch das kognitive Glücksgefühl, das Vorgenommene wirklich geschafft zu haben.

Von Fernandel stammt das Zitat „Wer zugibt, dass er feige ist, hat Mut“ ...

... da hat er den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn niemand gibt gerne zu, dass er Angst hat, denn dann könnte man an Ansehen verlieren. Niki Lauda hat einmal zugegeben, dass er sich beim Rennfahren fast in die Hose gemacht hätte. Er ist aber immer wieder Rennen gefahren, das ist mutig, weil er die Angst akzeptiert und benutzt hat, um noch konzentrierter und konsequenter zu fahren. Das Wahrnehmen der Angst bewahrt einen zudem davor, übermütig zu werden.