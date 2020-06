„Es ist ein Geben und ein Nehmen“

In diesem zweiten Abschnitt widmet sich die 63-Jährige ganz bewusst dem Tod. „Ich habe mir gedacht, dass ich am Leben bin, muss einen Sinn haben und den habe ich gefunden“, so Klein . Denn als einige Monate nach dem Tod ihres Mannes eine gute Freundin an Krebs erkrankte, hat sie diese bis in den Tod begleitet – ohne Scheu und Angst. Sie war Sterbebegleiterin. Gabi Klein betreut Menschen auf ihrem letzten Weg, war einfach für die Freundin da. „Es war ein schönes Erlebnis, nahe gehend, aber nicht erschreckend“, erinnert sich Klein . So ließ sie sich vor sechs Jahren zur Sterbe- und Trauerbegleiterin ausbilden und arbeitet seit fünf Jahren ehrenamtlich im Hospiz am Rennweg.