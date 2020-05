Bäckereigehilfe entwaffnete Tankstellenräuber

Godely Nyantakyi werkt in der Joseph-Bäckerei in Wien Landstraße. Das tägliche Teigkneten macht muskulös. Das bekam Samstagabend ein Tankstellenräuber in Wien-Floridsdorf zu spüren.

Im KURIER-Gespräch gibt sich der Held des Tages bescheiden. Er wollte eigentlich nur eine Dose Bier in der Tankstelle in der Donaufelder Straße zahlen.

Doch auf die Frage, was die Dose kostet, bekam er von der Verkäuferin keine Antwort. Denn die blickte starr in die Pistolenmündung eines Mannes, der sich von hinten vordrängte.