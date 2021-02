Wo Kinder lernen und wachsen

Hintergrund

Das Lernhaus von KURIER AID AUSTRIA unterstützt Kinder kostenlos, den Schulalltag zu meistern. An nunmehr neun Standorten in Österreich wird Schülerinnen und Schülern bei ihren Hausübungen, Vorbereitungen für Schularbeiten, Referaten und weiterem geholfen. Initiativen wie sinnerfassendes Lesen soll die Schüler so fördern, dass sie für die Zukunft gut gerüstet sind. Auch Ausflüge werden organisiert, damit der Gruppenzusammenhalt gestärkt wird und die Kinder und Jugendlichen auch außerhalb der gewohnten vier Wände etwas Neues lernen können.

In Niederösterreich gibt es sechs Standorte (Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Herzogenburg, Neunkirchen, Tulln und Mödling), in Wien einen und in Tirol zwei (Kufstein und Wörgl). In den neun KURIER Lernhäuser werden jedes Jahr rund 200 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren betreut.

Finanzierung

Das Lernhaus finanziert sich durch Klein- und Großsponsoren. Letztere sind etwa die Raiffeisen Wien/NÖ, UNIQA, die österreichische Bauwirtschaft, das Rote Kreuz, Agrana, EVN, OMV und Knorr-Bremse. Aber jeder Einzelne kann einen wichtigen Beitrag für die Zukunft eines Schülers leisten. Entweder durch eine finanzielle Unterstützung oder durch die Beteiligung als freiwilliger Mitarbeiter.

Spendenkonto: Raiffeisenbank Int. IBAN: AT71 3100 0000 0099 9995

Die Spenden können von der Steuer abgesetzt werden.