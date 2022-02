Gewusst wie: Tipps und Methoden zum effizienten Vokabellernen

4. Bewegung tut gut:

Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass das Gehirn lernfähiger ist, wenn der Körper in Bewegung ist. Anstatt also am Schreibtischsessel zu sitzen, empfiehlt es sich, den Körper und den Blutkreislauf in Schwung zu bringen – idealerweise an der frischen Luft. So wird das Gehirn mit Sauerstoff versorgt und die Grundlage für eine leistungsfähige Gehirnaktivität gelegt. Ebenso wird durch Bewegung das Koordinationszentrum des Gehirns aktiviert, welches an den Bereich des Arbeitsgedächtnisses grenzt. Eine bessere Durchblutung dieser Areale sorgt für die Bildung neuer Synapsen, wodurch wir uns nicht nur besser konzentrieren, sondern auch schneller Verbindungen zwischen altem und neuem Wissen herstellen können.