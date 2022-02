Digitale Wissensvermittlung, die Spaß macht.

So betont also auch Bildungsexperte Paul Beyer Klinkosch den Gamification-Aspekt des Lernens.



Es hat sich gezeigt, - sowohl im „klassischen” als auch im „E-” Lernsetting - dass Spiele besonders dazu geeignet sind, intrinsische Motivation aufzubauen.

Auch hier gilt es wieder zu unterscheiden, welche Art von Spiel man den Lernenden „anbietet”. Spiele, die die Spieler*innen damit locken, „Punkte, Patches, Awards, etc…” zu sammeln, entsprechen einer Einführung der extrinsischen Motivation „durch die Hintertüre”. Denn dann beschäftigen sich die Lernenden mit dem zu erlernenden Inhalt nicht des Inhalts wegen, sondern weil sie „Punkte“ bekommen können. Man kann - würde man „Gamification“ so verstehen - also durchaus sagen, dass das klassische Schulsystem völlig „gamifiziert“ ist, denn die Notenvergabe (in Österreich 1 - 5) ist nichts anderes als die Vergabe von „Punkten“.