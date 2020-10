Lernhaus Tulln zu Besuch im EVN-Kraftwerk Theiß

Acht Kinder aus dem KURIER Lernhaus in Tulln sind an diesem Nachmittag Anfang Oktober ins Kraftwerk Theiß der EVN AG gekommen, um zu sehen, wo der Strom, den sie nutzen, herkommt. Das Wetter ist noch einmal spätsommerlich schön – blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und an die 20 Grad. In einem Jahr, in dem die Kinder lange nicht im Lernhaus sein konnten und auch sonst weniger unternehmen können als üblich, ist so ein gemeinsamer Ausflug etwas wirklich Besonderes, sagt Sabine Lackner vom Roten Kreuz. Sie leitet das Lernhaus Tulln, einen von mittlerweile neun Standorten in Österreich (siehe rechte Seite).

Martin Fries, im Kraftwerk Theiß für Öffentlichkeitsarbeit zuständig, führt die Kinder zwischen sieben und 13 Jahren durch die Anlage. Von der Plattform aus, auf der wir jetzt stehen, ist eine wichtige Energiequelle nicht zu übersehen: das Wasser. Keine 300 Meter Luftlinie entfernt fließt nämlich die Donau. Die Kinder hören Martin Fries zu, wie er erklärt, was es mit Wasser und anderen Energielieferanten auf sich hat. Bevor es dann wieder ins Innere des Kraftwerks geht, werden aber noch Smartphones gezückt. Ohne ein Selfie gemacht zu haben die Aussichtsplattform verlassen? Sicher nicht.

In einer Halle ein Stück weiter erfahren die Kinder, dass hier aber nicht Wasser, sondern vor allem Erdgas als Energiequelle dient. Wir stehen vor einer großen Gasturbine, sagt jedenfalls Martin Fries. Denn die riesige Maschine kann man nur erahnen – sie verbirgt sich hinter einer Schutzwand. Die Gasturbine, so Fries, habe auch einen Namen. Bis vor Kurzem lautete der „Michaela“. Seit ein paar Tagen heißt sie aber „Cordula“ – nach dem Pophit „Cordula Grün“ von Josh. Der Sänger war sogar hier, um die Turbine zu taufen und signieren. Das beeindruckt einige der Kinder sichtlich – vielleicht mehr als die an sich spannenden Fakten zu Leistung und Größe des gut versteckten Geräts.