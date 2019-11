Lernhaus Herzogenburg auf Besuch im EVN Wärmekraftwerk

Schüler, die zusätzliche Unterstützung brauchen um den Anforderungen der Schule gerecht zu werden, haben die Möglichkeit diese kostenlos in einem Lernhaus zu bekommen. Unter dem Leitsatz „Wissen macht Spaß“ will man dort Kindern zusätzliche Förderung ermöglichen. Schüler, im Alter von 6 bis 15 Jahren, stehen in den Lernhäusern Pädagogen vom Roten Kreuz und freiwilligen Helfern zur Verfügung. Die Betreuer unterstützen die Schüler bei ihren Hausübungen oder bei den Vorbereitungen für Tests und Schularbeiten.



Im Jahr 2011 wurde das Betreuungsangebot „Lernhaus“ ins Leben gerufen, um Kinder und Eltern bei schulischen Herausforderungen zu unterstützen, die sich teure Nachhilfe nicht leisten können. Da die Plätze in den Lernhäusern sehr begehrt sind, werden die Kinder von der Schule ausgewählt, die die Möglichkeit bekommen das Lernhaus zu besuchen. Drei mal pro Woche treffen sich dann die Gruppen, um gemeinsam an schulischen Aufgaben zu arbeiten. Auch freiwillige Helfer und Lesepartner leisten einen wichtigen Beitrag zum Bestehen der Lernhäuser. Besonders Lesehelfer sind eine wichtige Unterstützung. Um das Textverständnis der Kinder zu üben, lesen die Lesehelfer gemeinsam mit den Schülern verschiedene Geschichten.



Aber auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Einmal im Monat werden Ausflüge unternommen oder es wird gemeinsam gekocht oder gesungen. „Gemeinsame Ausflüge und Erlebnisse stärken die Gemeinschaft und machen so das Lernen ein gutes Stück einfacher“, so Josef Schmoll, Präsident vom Roten Kreuz NÖ.



Durch das Projekt wird Kindern geholfen, ein solides Bildungsfundament für eine selbstbestimmte Zukunft aufzubauen. Es soll als zusätzliches Lernangebot dienen und den Kindern den Spaß am Lernen zeigen. Deshalb engagieren sich auch die Unternehmen Agrana, EVN, WKÖ/Bau, Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien, UNIQUA, OMV, Knorr-Bremse und das Land NÖ mit ihren Spenden. „Die EVN unterstützt seit Jahren gute Initiativen im Bildungsbereich. So auch das Lernhaus“, betont der Vorstandsdirektor der EVN Stefan Szyszkowitz. Durch ihre finanziellen Beiträge wird das Projekt Lernhaus, und somit eine Lernhilfe für Schüler, ermöglicht. Zuletzt hat durch die Unterstützung des Hauptsponsors Knorr-Bremse ein neuer Standort in Mödling eröffnet. Das ist somit das neunte Lernhaus in Österreich. Insgesamt kann in Österreich 205 Kindern beim Lernen geholfen werden.