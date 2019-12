Lernhaus – eine Erfolgsgeschichte

Seit diesem Jahr gibt es in Niederösterreich sechs Lernhäuser-Standorte, denn seit September hat eines in Mödling eröffnet. Das Bildungsprojekt von KURIER Aid Austria unterstützt österreichweit an neun Standorten 205 Schüler im Alter von 6 bis 15 Jahren.

Es geht darum, ein kostenloses Lernhilfeangebot zu schaffen und die Schule leichter zu meistern. Mithilfe der Lernhaus-Mitarbeiter sollen die Schüler ein solides Bildungsfundament für eine selbstbestimmte Zukunft aufbauen. Betrieben werden die Lernhäuser vom Österreichischen Roten Kreuz und zahlreichen freiwilligen Mitarbeitern und Helfern. In den Lernhäusern Mödling und Bruck an der Leitha gibt es ein großes Team an ehrenamtlichen Mitarbeitern. Doch in Herzogenburg und Tulln wird unbedingt noch tatkräftige Unterstützung gesucht. Freiwillige helfen den Schülern bei ihren Hausübungen, lernen mit ihnen gemeinsam für Schularbeiten oder Tests und sind auch eine emotionale Stütze für die Jüngsten. In Mödling gibt es beispielsweise einen Sorgenfresser, der die Pädagoginnen und Kinder dabei unterstützt, die Sorgen vergessen zu können.