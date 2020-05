Jubiläums-Fest für die KURIER-Leser

Seit sechs Jahren schreibt der Dompfarrer vom Stephansdom jeden Sonntag im KURIER: "Ich habe immer den Redaktionsschluss eingehalten." Ganz Journalist will er aber nicht sein: "Hier besteht schon die Gefahr, etwas zu sehr an der Oberfläche zu bleiben", übt Faber Medienkritik. Als Priester sei man doch etwas näher am echten Leben der Menschen.

Lebensnah sind auch die Karikaturen von Michael Pammesberger: Auf der Bühne zeichnete er ein Porträt von Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll. Wegen seiner Gesichtszüge vermisst der Zeichner freilich ein wenig den Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger. "Die Branche hat geweint, als er ging."

Die Lacher auf seiner Seite hatte auch Fußball-Legende Herbert Prohaska: "Die jungen Leute von heute verstehen ja gar nicht mehr, wie ich zu meinem Spitznamen ,Schneckerl‘ gekommen bin", verweist er auf seine mittlerweile etwas schüttere Haarpracht. "Aber ich hab den Fehler gemacht, Trainer zu werden. Und dabei fallen einem die Haare gleich büschelweise aus", erzählt er aus leidvoller Erfahrung.