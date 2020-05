Elfi Taferner setzt auf T wie Teamgeist

Wovon die meisten Stadtkinder und deren Eltern nur träumen können, ist hier in Gratwein nördlich von Graz Standard: Ein Tag in jeder Woche wird Waldtag genannt. An diesem Tag geht es hinaus in den Wald, wovon es im Murtal nicht zu wenig gibt.

Auf dem Waldboden lernen die Kinder das Gehen auf unebenem Terrain, unter Bäumen entdecken sie bekannte und weniger bekannte Tiere und Pflanzen, die Rücksichtnahme auf die Natur ist ebenso Thema.

Und am Wegrand sammeln sie unter anderem Breit- und Spitzwegerich. Der Breitwegerich, auch das weiß hier jedes Kind, hilft gegen Bienenstiche, der Spitzwegerich jetzt im Herbst gegen Husten. Weitere fixe Programmpunkte: Das Taulaufen in der Früh im Garten, und das Schneelaufen im Winter.

Neunzig Kinder kneippen im Gemeindekindergarten des 3700-Einwohner-Orts Gratwein, der dank einer Brücke über die Mur mit dem Industrieort Gratkorn verbunden ist. Die Kinder werden von zwölf Frauen und einem Zivildiener betreut. Sieben Frauen arbeiten als Kindergartenpädagoginnen, fünf als Betreuerinnen.