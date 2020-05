Gutes Service gewinnt!

Nach zwei erfolgreichen Jahren setzt der KURIER auch in diesem Herbst seine große Service-Initiative fort. Und beleuchtet den Bestsellerfaktor Service in seinen vielen Facetten. Von innovativen Ansätzen bis zu bewährten Service-Einrichtungen - wir zeigen Ihnen in den nächsten zehn Wochen alles, was einem Unternehmen einen guten Vorsprung verschafft. Sie erfahren, was zum perfekten Kundenservice dazu gehört, wohin die Trends gehen und wir geben Ihnen jede Menge Tipps zur Umsetzung in der Praxis.