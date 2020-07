Grätzel-Kaiser: Die Weltreise mit einem Sessel

Alfa aus Indonesien wäre heute eigentlich hier, um sich mit Interessierten in ihrer Muttersprache zu unterhalten. Aber irgendwie will oder traut sich niemand so recht, also setzt sich die junge Asiatin kurzerhand an einen der vielen Deutschtische und plaudert ein bisschen mit Said aus Somalia.

Willkommen im Sprachencafé in Margareten. 2012 wurde das Projekt vom Verein "Station Wien" (der unter anderem kostenlose Deutschkurse für Frauen anbietet) ins Leben gerufen, "weil die Leute, die bei uns Deutsch lernen, oft niemanden haben, mit dem sie die Sprache dann auch üben können", sagt Projektorganisatorin Barbara Niklas.