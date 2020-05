Weinzettl & Rudle: Gnadenlos heiter

Eigentlich wollten die beiden zeigen, wie die Zweisamkeit aussieht, wenn man sich einmal einig geworden ist: Wir bleiben für immer zusammen.



Also das, was passiert, wenn im Kino nach einem Happy End "jewöhnlich abjeblendt" wird, wie das Kurt Tucholsky in "Zwischen gestern und morgen" so schön formuliert hat. "Man sieht bloß noch ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen - da hat sie nu den Schentelmen. Na, un denn - ?" Der in der Zeit danach am Leben erhaltene Romantik-Faktor könnte ein Schlüssel zum Erfolg sein bei den für Partnerschaften nicht unbedeutenden Fragen.



Weinzettl und Rudle treten gegeneinander an, lösen beim Spiele-Abend Aufgaben, die ihr Tontechniker und Spielleiter bewertet. Die Romantik-Runde geht prompt an Weinzettl, die ein Faible für "Titanic" oder "Romeo und Julia" hat, obwohl da am Ende gestorben wird. Rudle ist zwar ehrlich bei der Fangfrage: "Woran denkst du gerade?" mit der Antwort: "Ob Rapid wieder Meister wird", zieht aber in puncto Romantik den Kürzeren.

Themen mit Sprengsatz gibt es zuhauf im Beziehungsbiotop. Da trifft der männliche Tunnelblick auf die weibliche Weitwinkelperspektive. Da stellen sich triviale Fragen im komplizierten Beziehungsalltag: Wer will Probleme lösen? Und wer will nur darüber sprechen? Wie sieht der gemeinsame Alltag aus? Und wer findet ohne Angabe der genauen Wegbeschreibung trotzdem den richtigen Weg zum neuen Haus der Freunde?



Schließlich beleuchten die richtigen Fragen "alle drei Seiten einer Beziehung", ist das Duo überzeugt, "ihre, seine und die Wahrheit - und die ist eben brutal normal".