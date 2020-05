Thomas Stipsits: Der Kofferjäger

Die ganzen Strapazen hat er sich nur eingebrockt, weil er nicht "Nein" sagen kann. Er hat eine Karriere als Schulmilchkassier und Tafelordner hinter sich. Außerdem beherbergt er am Samstagmorgen sämtliche ungewollten Zeugen Jehovas.



Seine Geschichte erzählt Stipsits mit vielen verschiedenen Stimmen, Dialekten, Liedern und Seitenhieben auf die österreichische und deutsche Schlagerszene.

Von Zeit zu Zeit lässt Stipsits von der Kofferverfolgungsjagd ab und sinniert über die Bedeutung von bemalten Hoden in der Kunst. Über mögliche letzte Worte. Und über die zwei Möglichkeiten, in die Geschichte einzugehen.



Entweder man wird irgendwo Erster oder möglichst böse. Wie Judas und Jack the Ripper. Oder erinnert sich noch wer an die übrigen elf Apostel oder die Opfer?

Am Ende möchte man am liebsten tief in die Tasche greifen, wenn Stipsits aufruft, für seinen Lebenstraum zu spenden: "Baut's a Freibad in Stinatz!"