Stermann & Grissemann: Gags, Gags, Gags

Die beiden polarisieren. Die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Ob ihrer Flapsigkeiten und Frechheiten. Dirk Stermann und Christoph Grissemann, bekannt aus Funk, Fernsehen und YouTube, sind die Schmähtandler vom Dienst ohne Berührungsangst mit den Regionen der Peinlichkeit.



Das neue Kabarett-Programm der Brachialkomiker hat am Freitag im Rabenhof Premiere: " Stermann".

Der packt jetzt aus und habe "aus reiner Unkonzentriertheit" vergessen, "Text für seinen Kollegen Christoph Grissemann reinzuschreiben".

Aber schon das ist pure Blödelei. Wie die Irritation auf dem Plakat: Da steht auf Grissemanns Gesicht Stermanns Name.



Die Wahrheit, wenn's denn eine gibt? "Wir waren fünf Tage in Nizza und haben uns ausgedacht", so Stermann, "dass ich versuche, über mich und mein Leben zu reden." Was Grissemann als Störenfried zu vereiteln versucht und dem anderen prompt ständig in die Quere kommt: "Ich zerstöre sein Stück und damit seinen Lebenstraum."