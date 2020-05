Roland Düringer: Wunschkonzert

Kurios, wie der Titel " Regenerationsabend" entstand: Als Düringer den nach einem Motorradunfall schwer verletzten Hermann Maier zum Doppelinterview für eine Zeitung traf, fragte ihn der rekonvaleszente Schistar: "Stört's dich eh nicht, wenn wir uns beim Regenerieren unterhalten?"



Der "Herminator" strampelte auf dem Trainingsfahrrad. Düringer regenerierte sich auf der Bühne. Beim Improvisieren. Sein vollmundiger Appell an die Zuschauer: "I wü wissen, wos ihr wissen woits!"



Und das kann er wie wenige andere seiner Zunft: Auf Zuruf aus dem Stegreif "Gschichtln druckn". Ohne einen fix vorformulierten Text erzählt Düringer Biografisches: Privates über durch die Luft segelnde Plastik-Indianerschlapfen beim familiären Weihnachtsabend in seiner Kindheit in Wien-Favoriten.



Außerdem plaudert der "Hinterholz 8"-Star über seine Schauspiel- und Theaterausbildung mit Alfred Dorfer und Kuriositäten aus den "Schlabarett"-Anfängen. "Eines Tages rief der ORF an und bot uns 15.000 Schilling plus Umsatzsteuer für einen Fernsehauftritt. Wir waren natürlich fassungslos. Wir wussten nicht, was die Umsatzsteuer ist."