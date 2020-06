Resetarits: Zornig auch im Pensionsalter

Die Welt erklären will und muss er ohnedies nicht: "Ich muss zu der Einfachheit finden, wo es für alle verständlich wird: Krise ist, wenn der Franzi und die Susi, beide Jungakademiker, den Kitt aus den Fenstern fressen müssen."

Der Kabarettist macht sich ernsthaft Gedanken, nein, Sorgen um die jungen Menschen von heute, "deren Lebenserwartung gegen 100 geht, und die ihre letzten eineinhalb Lebensjahrzehnte in Volldemenz, gepflegt von Robotern, verbringen werden."

Mitte der 60er-Jahre hätte man noch gedacht, in den Bereichen Soziales, Kunst, Menschenrechte und im Leben werde sich etwas zum Besseren verändern. "Aber jetzt sehen wir: Es wird nicht besser", sagt der Kabarettist. "Die jungen Leute heute arbeiten weitgehend im Prekariat. Es erstaunt mich nur, dass die laut Umfragen angeblich alle so glücklich sind. Aber wenn sich die Alten und die späten Teens auf ein Packel hauen, fände ich das sehr spannend."

Resetarits, mit bald 65 im Pensionsalter, redet sich in Rage: "Vor lauter Unruhe kann ich nicht sagen, warum ich unruhig bin."

Sein Zorn raucht. Er selbst nicht mehr.

Den Punkt, an dem man alt wird, hat er irgendwie verpasst: "Ich habe das nicht gelernt und kann es deshalb nicht. Natürlich sind wir alte Nussstrudeln. Aber da drin im Kopf sind wir nicht alt."

In seinem Opus 24 geht es, wie immer bei ihm, um Leben und Tod, Alt und Jung, Arm und Reich, Rechts und Links, Oben und Unten, Politik und Korruption, Gegenwart und Zukunft – und schließlich um jene, die in der Wirtschaft am großen Rad drehen.