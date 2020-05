Polt & Die Biermösl Blosn: Bayern-Satire

Polt verkörpert u. a. einen blasierten Konservator, einen Professor für vergleichende bayrische Geschichte, einen überforderten Kontrabassisten, der alle Einsätze verpasst, und einen Kormoranfischer, der sich in Rage redet: "Der Kormoran ist doch ein Zuwanderer! Schon der Name! Die Forelle ist seit 200 Millionen Jahren in Bayern. Wir sind ein geflügelfreundliches Land, wir haben uns auch mit dem Storch arrangiert, solange er nicht ausgestorben ist! Aber der Kormoran?"



Der Münchner Menschensammler öffnet sein Abnormitätenkabinett deutscher Geschwätzigkeit und Engstirnigkeit. " Polt ist einer, der auch in den leisen Tönen die Sache trifft, der es meisterlich versteht, den dramaturgischen Bogen zu spannen, vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen und schließlich doch im Allgemeingültigen zu landen", schrieb die Süddeutsche Zeitung. "Je mehr er schwadroniert, desto genauer treffen seine satirisch-bissigen Pfeile ins Schwarze."

Dieter Hildebrandt nannte Polt einmal einen "erstklassigen Leutebeobachter". Und für Loriot ist Polt schlicht "ein Ereignis".