Otto Schenk: Erzkomödiantisch

Otto Schenk , Österreichs seit Jahrzehnten beliebtester Schauspieler, hat „das Lachen immer sehr verehrt – auch als Zeichen, dass etwas kapiert wird. Das Lachen ist ja etwas hoch qualifiziert Menschliches.“

Nur billige Lacher, die hasst er.

„Aber der Hauptantrieb jeder Komödie sind ja die Hypochondrie und die Blamage“, sagt Schenk , „das muss sehr ernsthaft behandelt werden. Wir haben seinerzeit für den ,Würstelmann’ und den ,Untermieter’ im Fernsehen so intensiv probiert, als ob’s ein Stück von Tschechow gewesen wäre.“

Er will mit Komik vor allem menschliche Schwächen plausibel machen. So bestehen die „Untermieter“-Sketches aus Überschätzungen, Aufregungen über Missverständnisse, aus Kleinigkeiten und Unarten, Ausrutschern und Verwechslungen, die bis zu hysterischen Ausbrüchen führen können, alles mit echtem Empfinden dargestellt. Dabei war Erfolg für Schenk „immer etwas Befremdliches. Ich bin dem Erfolg hintennach gehumpelt. Ich wusste auch nie, was Erfolg ist. Das Erfolglose war mir immer natürlicher.“

