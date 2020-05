Otto Schenk: Erzkomödiant

Ebenfalls Klassiker in dieser Sternstunde des Komödianten: "Der Halleysche Komet", Vinzenz Chiavaccis "Adabei in Venedig" und von Joachim Ringelnatz das Finale: "Publikum noch stundenlang, wartete auf Bumerang ..."



"Die beiden Spaniel" bei einer der tierfreundlichsten "Woyzeck"-Vorstellungen im Theater am Parkring ist eine Geschichte, die er bis heute immer wieder erzählen muss. Am Ende klingt alles so, als wäre es federleicht gewesen, als hätte es gar keine Mühe gemacht. Aber das ist das Allerschwerste: der Schweiß, den man nicht merken darf.



Egal, ob Otto Schenk Literatur liest, Verse spricht oder mit entwaffnender Chuzpe Anekdoten und Witze erzählt - er spielt stets seine Paraderolle: den Schenk. Und der hat ein Faible für die explosive Mischung aus hintergründigem Humor, Respektlosigkeit und einem Schuss Morbidität. Und bekanntlich liegt in Wien das Morbide ganz nah am Komischen.