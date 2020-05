Monika Gruber: Kampf-Goschen

Von den Freuden und Vorteilen des Älterwerdens ist die Rede. Und von der essenziellen Frage: "Was ist eigentlich wichtig im Leben?" Um Antworten ist die schlagfertige und wortgewandte "Gruaberin" nicht verlegen.



Ihr Solo führt vom elterlichen Bauernhof in Bayern über eine Taxifahrt durch Köln-Korweiler und einen Flug nach Mallorca bis ins Kellergeschoss eines Altersheims.



Bei den Themen Heimat, Familie, Kindererziehung, Singledasein, Liebesbeziehungen, Selbstzweifel, Fernsehköche, Melancholie und Wahrheit jagt eine Pointe die andere. Bis sie, weil ohne den Ernst aller Spaß nichts ist, plötzlich über die Kälte in der Gesellschaft spricht. Über die Entdeckung einer Pathologin in München. Eine Tote sei dort erst nach einem Dreivierteljahr in ihrer Wohnung gefunden worden.



Gruber: "Die Nachbarn haben die ganze Zeit ihr Essen auf Rädern gefressen." Erst als diese Nachbarn in den Urlaub fuhren und die Essenskartons unberührt liegen blieben, sei man auf die Leiche aufmerksam geworden. Und Monika Gruber fragt: "Wer macht so was?"