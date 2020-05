Monika Gruber: Gscheit und deftig

" Florian Silbereisen ist Deutschlands Rache an Österreich für Karl Moik. Der Mann mit dem Temperament von einem lauwarmem Glaserl Blasen- und Nierentee. Der beste Grund, um lesbisch zu werden."



"Der Mensch ist guat, nur d'Leut san schlecht."

Das könnte das Credo von Bayerns Kampf-Gosch'n aus Tittenkofen bei Erding sein, die sich manchmal denkt: "Gruberin, es hätt' schlimmer mit dir werden können."

Schaut dem Volk aufs Maul, schreibt auf, was sie sieht und hört - und hält es den Leuten wieder vor.



In ihrem zweiten Solo-Programm "Hauptsach' g'sund!" lästert und spottet sie mit spitzer Zunge etwa über Männer: "Was geht im Kopf eines Mannes vor, der seine traurigen, mickrigen Haxerl mit Wadeln wie Zwetschkenkerndl in zitronengelbe Polyestersocken und Sandalen steckt?" Und sie fragt sich in "Fashion Police", warum jene, die im Sommer das Ästhetikempfinden unserer Augen schädigen, immer ungestraft davonkommen.