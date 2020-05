Michael Mittermeier: Boshaftigkeiten

Nach einem Jahr Pause: Comeback auf der Bühne. In Topform. Und knallt uns gleich eins vor den Latz: "Kann man euch nicht mal ein Jahr allein lassen? So viel Scheiße, wie die SPD verzapft hat - dafür muss man eine ganze Kuhherde zusammentreiben und denen Abführmittel verpassen." Was er während seiner Auszeit so erlebt und beobachtet hat, davon erzählt Michael Mittermeier in "Paranoid". Ständiger Begleiter in seinem Monolog ist Pancho: Mit einer sprechenden Monsterküchenschabe aus Mexiko hat er sein Appartment im New Yorker East Village geteilt. Gemeinsam gehen sie fundamentalen Fragen des Lebens auf den Grund: Würden die Amerikaner das jüngste Gericht überhaupt anerkennen? Gibt es Terror-Tunten? Wären Frauen die besseren Diktatoren?