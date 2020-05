Maxi Böhm: Parodistisch

Beim Sender Rot-Weiß-Rot war er der erste österreichische Quizmaster ("Versuche Dein Glück") und wurde über Nacht für Millionen Radiohörer zum "Onkel Maxi". Im Fernsehen war er vor allem durch seine Parodien in den "Bilanzen"-Sendungen von Karl Farkas bekannt.

Nach seinem Abgang vom Kabarett ging er - jetzt als Max Böhm - ans Theater in der Josefstadt. Ossy Kolmann, früher "Simpl"-Kollege, klopfte ihm liebevoll auf die Schulter und scherzte: "Das ist der Niedergang der Josefstadt - von Max Reinhardt zu Max Böhm!"

Am Ende seines Lebens fuhr Böhm nach Kaiserbad in Deutsch Altenburg und schrieb nach einer mehrtägigen Kur ins Gästebuch des Hotels: "Bin in der vergangenen Woche um 20.000 Schilling jünger geworden." Wer so großartig blödeln konnte, bei dem funkelten auch Witze von vorgestern, als wären sie von heute.