Maurer: In den Nebenhöhlen einer Karriere

Dabei beginnt alles noch recht unverdächtig, "Best-Of"-mäßig - nämlich mit dem per Video eingespielten ersten Bühnensatz, den Maurer 1988 gesprochen hat: Es sei "strategisch" von Vorteil, wenn "das erste Programm ein voller Erfolg" würde. Es folgt ein Rückblick in eine Zeit, in der Worte wie eMail und Prekariat noch im Dunkel des Zukünftigen lauerten, "Stirb langsam 1" noch nicht "Stirb langsam 1" hieß, weil es "Stirb Langsam 2" noch gar nicht gab und in eine Zeit, in der Strache noch Haider war.



Als er dann von seinem ersten Besuch des Wiener Kasperltheaters erzählt, als er im Gegensatz zu den anderen Kindern, zum Räuber hielt, ist alles noch sehr nah an Thomas Maurer selbst, dem hinterfragenden Querdenker. Man ahnt noch nicht, dass hier zusehends verfremdet wird. Denn der rückschauende Kabarettist wandelt sich plötzlich in einen Promi-Komiker, der nach einer Serie von Fehltritten von der Bussi-Bussi-Gesellschaft ausgespuckt wird.

Vermittelt wird das durch drei Fake-YouTube-Videos, die Maurer im Infight mit Moderatorin Barbara Rett und Star-Autor Daniel Kehlmann zeigen, beim Zusammenbruch im "Was gibt es Neues?"-Studio und beim polizeilichen Abtransport aus einem Bordell. Ein "Schneegestöber" diagnostiziert der eingespielte Armin Wolf im "ZiB-2"-Studio. Das ehemalige Liebkind scheint am Ende. Dabei habe ihm doch nur der Arzt zum Schnupfen dieses "Granulats" geraten, das sei nichts anderes als TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) für die Nebenhöhlen.



Zum Teil verläuft sich Maurer hier auch ein bisschen in den Nebenhöhlen seiner Programme - die Geschichte rund um ein Klassentreffen und den anschließenden Puff-Ausflug könnte noch etwas gerafft werden.