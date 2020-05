maschek: Kasperliade

Politik im Spott-Light zwischen Satire und Blödelhumor. Kasperltheater für Erwachsene. Im Jahr 2007 unternahmen Peter Hörmanseder, Ulrich Salamun und Robert Stachel, landauf, landab bekannt als maschek, ihren ersten Ausflug in die Räumlichkeiten von Bundeskanzler Alfred Gusenbauer.



Jetzt amtiert die Politpuppenregierung wieder.

Diesmal in der Portierloge der " Kronen Zeitung". Und die wirklich Mächtigen im Land sind ein Hund namens Cato, der ein Krönchen am Halsband trägt, und ein Herr namens Konrad.