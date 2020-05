Lukas Resetarits: Stachel im Fleisch

" Österreich gibt's in der Trafik. Und am Sonntag kann man es aus dem Stand mitgehen lassen", so Resetarits, "um immer mit Niveaulosigkeit versorgt zu sein." Deshalb heißt sein Varieté "Osterreich" und hat auf dem Weg in den globalen Markt bereits seine Ö-Stricherl eingebüßt.



Die Umlaute gelten als Fortschrittsbremse und müssen deshalb aus dem Sprachgebrauch getilgt werden: "Bestes Beispiel ist die OMV: Kaum sind die Stricherl weg, schon ist sie ein Weltkonzern." Das sitzt. Wie der Sarkasmus in vielen Pointen des Spezialisten für Episoden der Weltgeschichte aus der Perspektive des kleinen Mannes.



Er ist, was er immer war: Ein gerader linker Kerl, der den Standpunkt der Vernunft im alltäglichen Wahnsinn verteidigt, ein ehrlicher Kämpfer gegen die herrschenden Schweinereien.



In "Osterreich - Ein Warietee" gibt in einer bizarren Fiona-Parodie Frau Glitzer-Grasser Gartentipps: Glasperlen gegen Nacktschnecken!



Thematisiert wird außerdem Mindestsicherung, Schaumgebäck, Haydn-Jahr ... Und wenn die Verschrottungsprämie ein probates Mittel im Kampf gegen die Krise ist, wie wohltuend für den Wirtschaftsaufschwung wäre dann erst eine Vandalismusprämie?