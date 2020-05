Lukas Resetarits: Menschenfreund

Kritiker

Ob ein „Wohnkarton“ aus den New Yorker Slums als Lösung allerWohnprobleme von Arbeitslosen und Asylanten oder der Golfkrieg als TV-Spektakel in „Heimspiel live“: Keiner beobachtet das Leben und die Menschen so genau wie ein Kabarettist. Grund dafür gibt es genug in der kleinen und der großen Welt. Keiner weiß so klug über die Zustände wie das „Paradies Europa “ zu spotten wie Lukas Resetarits. Der in einer „Club 2“-Persiflage fragt: „Kommen postmoderne Hedonisten ohne Karl aus?“ Keiner skizziert so präzise in Überzeichnung den Alltag. In einer treffsicheren Kombination aus Nüchternheit und Eloquenz, aus bissigem Witz und giftiger Nachdenklichkeit.„Zum Schmäh gehört einfach, dass man sehr viel sieht und hört. Ich bin ein optischer und akustischer Typ. Ich bin wie eine Spionagekamera, ich nehme sehr viel auf“, sagtResetarits, ein Kritiker, durchaus, aber ein Menschenfreund. Und einer der besten Unterhalter, die wir haben.Kabarett war bei ihm nie der milde belächelte kleine Bruder des Theaters, sondern ein kongenialer Partner im Kampf gegen Ignorantentum und Abstumpfung. „Man muss etwas erzählen wollen, dann hören die Leute auch zu. Aber das leicht Hingeworfene muss fundiert sein, muss tiefe Wurzeln haben, und das Publikum muss diese Wurzeln ahnen.“Der Satiriker zieht sein Missvergnügen aus der Unvollkommenheit der Welt. Sie würde ihm genug Stoff für noch ein paar weitere Dutzend abendfüllender Programme liefern.