Skurriles, intelligent durchdachte Geschichten und treffgenaue Pointen oft schwarzen Humors sind bei Wartke Programm. Was als " Klavierkabarett in Reimkultur" scheinbar harmlos daherkommt, kehrt der Unterhalter gern ins Makabre und nutzt die Überraschung als Stilmittel mit diebischer Freude aus.



Sei es Prosa, Gedicht oder Lied, der Wahlberliner gibt mit Musikalität, Witz und hintergründiger Beobachtungsgabe oft selbst Erlebtes wieder: "Eigene Erfahrungen, natürlich überspitzt, manchmal auch eins zu eins. Es ist aberwitzig, was einem im Alltag widerfahren kann. Man muss nur wach sein dafür und das Witzige daran erkennen."

Das Leitmotiv in "Klaviers­delikte" sind "Probleme, die ich früher nicht hatte", also ärgerliche Begleiterscheinungen des Älter- und Etablierterwerdens, Krawattenzwang, Potenzmittel-Spams und Zumutungen wie lärmende und grelle Übergriffe auf unser Hirn: "Wie viel kostbaren Speicherplatz wir damit verschwenden, vollkommen Sinnloses zu memorieren, bringt mich auf die Palme." Und dann spielt er unorthodox Klavier: mit Boxhandschuhen. Bleibt aber dabei stets Gentleman und der Traum aller Schwiegermütter.