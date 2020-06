Kabarettist Schramm liefert Zeitkritik pur

Einer der besten, weil schärfsten politischen Kabarettisten Deutschlands hat seine TV-Auftritte im ARD-"Scheibenwischer" und in der ZDF-Satire-Sendung "Neues aus der Anstalt" aufgegeben, um wieder mehr auf der Bühne stehen zu können: Im Stadtsaal gastiert Georg Schramm am 2., 4. und 5. April mit seinem siebten Solo "Meister Yodas Ende – Über die Zweck­entfremdung der Demenz".

Es geht um den Zorn alter Menschen. "Der ist natürlich auch ein Zorn der Verzweiflung, weil sie spüren, dass sie schon auf der Zielgeraden sind und feststellen: Was vor ihnen liegt, ist sehr viel kürzer als das, was hinter ihnen liegt", sagt Schramm im KURIER-Gespräch. "Gibt’s am Ende des Lebens nicht einen Freiraum für alte Menschen, weil sie nicht mehr viel zu verlieren haben, noch einmal gestaltend einzugreifen? Wenn Männer das Testosteron nicht mehr auf Trab bringt, dann vielleicht der Zorn und die Empörung."