Joesi Prokopetz: Hinterhältig

Dass sich der Arzt seines Vertrauens vor der Befundbesprechung plötzlich ins Ausland absetzt, interpretiert Prokopetz' Alter Ego für sich negativ: Er ist also nicht nur unschuldig verarmt und umsummt von der stillen Dramatik der Bedeutungslosigkeit - er ist vermutlich auch noch unheilbar krank.



Am Ende seiner Kräfte angelangt, kann er seinem Leben weder etwas Positives abgewinnen, noch wagt er, es selbst zu beenden. Unterwegs im World Wide Web trifft er auf Tolstoi, einen russischen Auftragskiller. Ihn heuert er an, um das zu vollenden, was er selbst nicht vermag: Seinem Leben ein Ende zu setzen.



Aber kaum ist der Killer engagiert, wendet sich für den Künstler doch wieder alles zum Guten. Und es gibt keinen Grund mehr, vorzeitig aus dem Leben zu scheiden.

Aber wird die Notbremse rechtzeitig gezogen? Der Wunsch "Paschalstje njet streljaetje!" - russisch für "Bitte nicht schießen!" - erfüllt?