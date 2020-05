Herbert & Schnipsi: Begnadet komisch

Typen stehen da, die kommen einem irgendwie bekannt vor: Das Muttersöhnchen, altbacken in der Erscheinung und verstaubt-konservativ in den Ansichten. Wenn er seine Mamma alle drei Monate einmal für eine Stunde besucht, dann hat die schon drei Stunden in der Küche zu stehen, um für ihr "Burli" ein Fünf-Gänge-Menü zu zaubern.



"Schifferl" erzählt davon, dass der Sohnemann seiner Mamma ein größeres Schiff bastelt als dem Vater, der prompt poltert: "Es wird Zeit, dass der Bub endlich begreift, wer das Geld ins Haus bringt."



Eine andere Nummer führt in himmlische Sphären, wo dem Verstorbenen die Wiedergeburt in der Sahelzone verordnet wird. "Wenn ich das gewusst hätt', hätt' ich mich eingesetzt für die Region. Genau der Familie hätt' ich gespendet", jammert er scheinheilig.



"In unsere Bühnengeschichten fließt schon auch das ein, was wir daheim im Alltag erleben", sagt Meilhamer. "Zum Teil spinnt man das ein bisschen weiter und denkt sich, was wär jetzt passiert, wenn es noch schlimmer geworden wär."