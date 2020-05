Gunther Philipp: Ein Spaßvogel

"Ich war jahrzehntelang beim Film der Trottel vom Dienst", sagte er, ein Meister in der so schwierigen Kunst des Heiteren. "Ich kam von der Psychiatrie zum Film. Kein großer Unterschied, was die handelnden Personen und das Milieu betrifft."



Er konnte wie keiner zum Gaudium aller mit den Ohren wackeln. Öfter wurde ihm vorgeworfen: "Sagen Sie, Herr Philipp, schämen Sie sich nicht, dass Sie mit Ohrenwackeln Karriere gemacht haben?"



Darauf gab er zur Antwort: "Schauen Sie, es kommt im Leben sehr oft vor, dass jemand Karriere macht durch eine außergewöhnliche Beweglichkeit irgendeines Körperteils. Ich hatte ja noch Glück, bei mir war es die Kopfhaut!"



Er wollte lebenslang nichts, als dem Publikum als "Fluchthelfer aus dem Alltag" dienen: "Mein Bestreben ist es, dass sich die Leute zwei Stunden lang gut unterhalten und vergnügen, wenn sie bei mir im Theater sitzen: Dabei sollen sie die restlichen 22 Stunden ihres Alltags vergessen."