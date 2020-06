Gunkl und Gernot: Kabarett auf der Insel

Erheiterndes und Wissenswertes in loser Schüttung" gibt Kabarettist " Gunkl" Günther Paal am Freitag im Ö1-Kulturzelt (19.30 Uhr) zum Besten. Es ist sein bereits zweiter Auftritt auf der Insel.

Wo liegen die besonderen Herausforderungen bei einem Donauinselfest-Auftritt?

Paal: Man steht auf der Bühne in einem Zelt, wo es rundherum laut ist. Die Aufmerksamkeit der Zuhörer ist da natürlich anders als etwa im Stadtsaal. Für einen gedanklichen Kammermusik-Abend ist das sicher nicht der richtige Ort. Da muss man schon eher kantig und wuchtig auftreten. Die Themen sollten nicht zu komplex sein.

Besuchen Sie auch privat das Donauinselfest?

Nein. So viele Leute auf einem Platz ist nicht gerade das, was ich suche. In mir steckt nicht wirklich ekstatisches Potenzial.

Meiden Sie die Massen, um nicht dauernd von Fremden angesprochen zu werden?

Das ist kein Problem. Die meisten Menschen, die mich ansprechen, verhalten sich sehr klug und nett und bewahren das Gefühl für Distanz.

Für Besucher Ihrer Homepage haben Sie einen Tipp des Tages parat. Ihr Tipp für die Gäste des Donauinselfests?

Den Ball flach halten und nichts im Übermaß tun. Wer sich betrinken will, soll das tun. Aber es wäre schön, wenn es zu keinen Exzessen kommt.