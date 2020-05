Günther Paal: Trockenhumorig

Eins und eins ist zwei. Aber nur so lange wir nichts Besseres wissen, belehrt uns Gunkl und deliriert:

Über sein romantisches Verhältnis zum lückenlosen, schlüssigen kristallinen Gebäude der Mathemathik, über dem ein riesiges schiefes „Sagen wir halt“ hängt.

Über seine noch so gut wie originalverpackte rechte Gehirnhälfte, die Basisdemokratie in der eigenen Haut und seinen Verdacht, dass wir eine intergalaktische Problemgutdeponie sind.

Kurzum über Grenzerfahrungen auf der hauchdünnen Trennschicht zwischen Noch-da und Schon-weg, zwischen Wachsein und Einschlafen, zwischen Gestern und Morgen. „Wenn man sich diesem Bereich in einem flachen Winkel nähert“, sagt Gunkl , „passieren die unglaublichsten Dinge.“ Unterm Strich kommt für den Schachtelsatzkonstrukteur heraus, dass wir ziemlich genau, aber nicht exakt wissen, dass es das Absolute wahrscheinlich ungefähr nicht gibt.

Unsereiner sagt da nur baff: „So, so.“ Und die Zeit? Nicht einmal dieses alles durchdringende, Universum beherrschende Wirklichkeitsmonster hält sich an das, was Gunkl von einem geordneten Universum verlangt.

Da kann man nur murmeln: „Hmm!“ Oder seufzen: „Na geh!“

