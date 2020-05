Gerhard Polt & Biermösl Blosn: Gift+Gaudi

Im Programm "Bayern Open" verkörpert er das Lächerliche im Alltag in vielen Rollen - mit Vorliebe ignorante oder latent bösartige Zeitgenossen: Bürgermeister und Wirt, Kreissparkassen-Vorstand und Gebirgsschützen-Hauptmann, Festredner, Provinzpolitiker, Kleinunternehmer, Stammtischhocker und Vereinsmeier.

Spießer "Da Vaddi" war enttäuscht, dass er auf der Gourmet-Abenteuertour den Tafelspitz vom Riesenwaran nicht gekriegt hat, weil der ausgestorben ist. Den letzten hat ein Zahnarztehepaar aus Ebersberg "z'sammgfressn", sagt eine Dame in "Bayern Open" mit Fistelstimme.



Die Kleinbürger und Schickimicki-Typen sind Polts Element. Grantler sind sie, und einige sogar hundsgemein. Nach Sympathieträgern sucht man vergeblich. Obwohl die Bühnencharaktere eher patschert, etwas deppert, aber nicht von Haus aus als Ungustln dastehen.



Virtuos führt Polt seine Pointen auf jenen Strich, der die Urgemütlichkeit von der Ungemütlichkeit trennt. Wenn er in seiner bärbeißigen Art in die Haut der furchtbarsten Typen schlüpft und unnachahmlich ungeniert den Bayerischen Dorfkosmos zerpflückt. Er ist nämlich dabei so komisch, dass einem ein Licht aufgeht.



"Humor is a Erkenntnisträger", so Gerhard Polt. Politische Lage allen Ernstes irgendwie verändern kann. Das ist noch nie passiert, das schafft kein Maler, kein Literat - niemand", sagt Polt mit der ihm eigenen Bescheiden- und Gelassenheit. "Die Frage wär umgekehrt: Würde man's nicht machen, wäre die Welt dann nicht noch trauriger? Die Komik der Sache lohnt sich ja schon allein."