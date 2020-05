Elfriede Ott: Die Lachwurzen

Gerhard Bronner sitzt im Publikum. Jazz-Klarinettist Fatty George steht mit „picksüßem Hölzl“ und Quartett bereit. Und sie tritt auf mit „Erst wann's aus wird sein, mit aner Musi' und mit'n Wein“. Elfriede Ott sendet ihr umwerfendes Lächeln in die Runde, dass man glaubt schon zu wissen, was ihre Show von anderen unterscheiden wird: Eine im Nu bis in die entlegenen Ecken des Aufnahmestudios blinkende und augenblicklich in die Gemüter dringende Fröhlichkeit. Sie plaudert und singt mit „Mäus und Grilln“ ein „abstraktes Wiener Volkslied, weil man sich darunter eigentlich nichts vorstellen kann“.