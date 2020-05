Eckel & Lainer: Positivistisch

Was Schreiber und Zeckel verbindet: Jeder will der Chef des anderen werden. Aber wer erreicht als Erster das Ziel von 100 verkauften Staubkillern?

Die anderen sind immer anders. Und je mehr man sie verändern will, umso mehr bleiben sie gleich. „Von 100 Menschen kann man sich 99 nicht aussuchen“, sagt Klaus Eckel . Ob Verwandte, Kollegen oder Nachbarn ... Mitmenschen sind oft zu aufdringlich, zu impulsiv, zu ehrgeizig, zu stur, zu faul, zu dumm. Vor allem: Sie sind einfach da wie singende Geburtstagskarten, die Finanzkrise oder das Wimmerl auf der Nase.

An den meisten Dingen im Leben lässt sich sowieso nichts ändern. Nur am eigenen Zugang dazu. „Man muss sich die Dinge manchmal schönreden“, ist Eckel überzeugt. „Dann kommt man mit dem Tag einfach besser zurecht.“

Und die Moral von der G’schicht? Zeckels Motto ist statt „Lebe deinen Traum“ – in einer Art Flucht in die Fantasie – „Träume dein Leben“.

Wie viele Menschen sind gescheitert am Versuch, ihren Traum zu leben? Vielleicht ist „Träume dein Leben“ die gescheitere Philosophie. Denn die Realität lässt sich schwerer ändern als das eigene Weltbild.

INFO: Die neue KURIER-Edition „Best of Kabarett“ – 10 DVDs – gibt es zum Shopweltpreis um € 89,90 (statt € 99,90) hier zu bestellen.