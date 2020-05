Cordoba: Komödiantensolo

Obonya switcht zwischen breitem und nasalem Wienerisch, Sächsisch und Kärntnerisch, Rheinisch, Tirolerisch und Bayrisch.



Abgehandelt wird das komplizierte nachbarliche Verhältnis an der ostdeutschen Kleinfamilie Moelke, die im Sommer 1989 aus dem brandenburgischen Braunkohleparadies Schwarze Pumpe über Ungarn nach Österreich geflohen ist.



Im Gegensatz zu Sohn Rüdiger zeigen sich die Eltern, die ein Geschäft mit sächsischen Lebensmitteln betreiben, nicht wirklich integrationswillig. Was zu Problemen mit den Eltern von Dani, Rüdigers Freundin, führt. Denn deren Vater ist ein echter Wiener, der nicht untergeht - und auszuckt, wenn jemand Rapid falsch betont.



Und überhaupt: "Dafür ist der Onkel Willi nicht in Cordoba gewesen, dafür hat man nicht gegen die Marmeladinger gekämpft und dem Piefkekicker das Gurkerl gegeben, dass die eigene Tochter jetzt mit einem von denen antanzt!"