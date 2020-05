Comedy Hirten: Spott sei Dank

Der Fernseher ist krank. Die Frage ist nur: Liegt's am schlechten Programm? Oder zieht der Fernseher gegen neue Medien wie Internet, MP3-Player und Handy immer öfter den Kürzeren?



Beim akustisch und darstellerisch hochtourigen Zapping durch die Lieblingssendungen der Österreicher durchleuchten Gernot Kulis, Peter Moizi, Herbert Haider und Christian Schwab diverse Programme und Shows.



"Sing and Win" mit Rainhard Fendrich, " Bauer sucht Frau", "Mei liabste Weis" oder "Zeit im Bild" bieten viel Reibungsfläche für einen "ferngestörten" Fernseher auf der Sinnsuche.



In Persiflagen und Parodien werden mit frecher Lippe und mit schrägem Klamauk Moderatoren, Talkmaster, Schauspieler, Kabarett-kollegen und TV-Promis wie der Volksmusik-Spezi Sepp Forcher alias Sepp Schnorcher, Huach-Zua Hans Krankl, Dr. Schneckerl Herbert Prohaska, Andi Herzog, Robert Hartlauer, Alf Poier, Bruce Darnell, Arnold Schwarzenegger, Tarek Leitner, DJ Ötzi u. a. genüsslich auf die Schaufel genommen.