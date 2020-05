Andrea Händler: Lustiges Lamento

Der Programmtitel. Er klingt provokant kokett. Soll er auch. "Man theatert sich mit Worten oft hinein und redet sich um Kopf und Kragen", sagt Andrea Händler. Und ist in "Das Schweigen der Händler" so gar nicht stumm.



Aber es gibt Momente im Leben, die sogar sie schmähstad machen: Wenn etwa der Herr ihres Herzens nicht im Traum daran denkt, dass sie auf die Frage aller Fragen wartet: "Willst du meine Frau werden?"



Also wenn sie - so mir nix, dir nix - um den angeblich schönsten Tag im Leben jeder Frau betrogen wird. Und woran denkt er, als sie - heiratswillig, nein -wütig - ihm signalisiert, sie wäre nicht abgeneigt und würde nicht Nein sagen, würde er nur wollen? An einen flotten Dreier.