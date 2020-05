Alfred Dorfer: Pointenkapriolen

Die Macht der Bilder, der Turmbau zu Babel, EU, Tsunami, Mozartjahr, Odyssee, Terrorismus, Migration, Demokratie, Globalisierung, Wirtschaftsdiktat ... Alles kugelt in "fremd" wild durcheinander wie in einer Nachrichtensendung und hängt doch irgendwie

zusammen, was mehr zu erahnen als zu begreifen ist. Dorfer schlüpft in die Rolle eines

neoliberalen Arschlochs: "Ja, aber ein nach allen Seiten offenes Arschloch!" Oder eines vom Raiffeisenverband gesponserten "ÖVP-Künstlers": "In Italien werden auch viele

Filme von der Mafia finanziert." Er diskutiertmit dem Spezialisten für alles und Bassisten Gunkl Nonsensfragen: "Warum sind Gurken so schwer verdaulich, obwohl der Raum auch gekrümmt ist?" Reißt Witze: "Österreichischer Fußball hat was von Paralympics."Macht Späße: "Beim Psychiater erzähle ich von meinen Problemen und bezahle dafür. In der Kunst erzähle ich von meinen Problemen, und Sie bezahlen!"