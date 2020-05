Alfred Dorfer: Gedankenturnen

Dorfer

Dorfer

Denn ganz im Gegensatz zu den meisten Kollegen in der Kabarett-Bundesliga stehtnicht allein auf der Bühne, sondern hat auch in seinen Soloprogrammen meist die Band dabei. „Das ist auch eine Stilfrage, die Musik ist wesentlicher Bestandteil des Abends“, erklärt. „Ich sehe mich auch nicht als Solist mit Begleitcombo, sondern als Mitglied eines Ensembles.“

„Ohne Netz“ – Show oder Musikkabarett? Egal. „Es ist dies die wundersame Geschichte eines erfolgreichen Entertainers“, so Dorfer, „dem wir abseits vom Glamour des Showbiz in seine eigenen kleinen Schattenseiten folgen dürfen.“

Sein Lebensweg führte ihn unaufhaltsam in Irrgärten und in Sackgassen, beruflich wie privat.

Und das kann Alfred Dorfer exzellent: Ungusteln, also verschiedene ausgesucht ungute Vertreter der Spezies Mann, auf die Bühne stellen. Mit einem hundsgemeinen Schmäh.

Etwa wenn Fredl Frühling, ein Herzerl von einem Menschen, Spätgeborene darüber aufklärt: „2CV, das ist keine Studentenverbindung. Mit der Vierten hat man die älteren Jogger g’schnupft.“